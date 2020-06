Com virada relâmpago, o Chelsea vence e mostra que ainda não precisa de Timo Werner

O Chelsea jogou neste domingo um jogo difícil contra o Aston Villa (1-2), com duas assistências do espanhol César Azpilicueta.

O espanhol serviu de garçom para os dois gols com os quais o Chelsea superou o gol inicial do Villa, que ameaçava assustar os homens de Frank Lampard.

Apesar do claro domínio do Chelsea desde o primeiro tempo, foi o time da casa quem assumiu a liderança pouco antes do intervalo. Um cruzamento foi finalizado dentro da área. Kepa Arrizabalaga respondeu bem ao primeiro cabeceamento, mas a bola sobrou para Kortney Hause empurrar para a rede.

O Chelsea, na luta pela Liga dos Campeões, pressionou nos últimos 45 minutos do jogo e levou a melhor.

Christian Pulisic fez o primeiro. O americano conseguiu o empate chutando após um cruzamento no 2º pau de Azpilicueta. Dois minutos depois, o zagueiro espanhol encontrou Olivier Giroud dentro da área. O francês girou e terminou, com sorte, porque a bola tocou no zagueiro, mudou a trajetória e entrou no gol.

Não precisou de mais para o Chelsea garantir os três pontos. O Aston só teve mais uma oportunidade clara de gol até o final da partida, nas chuteiras do espanhol Jota Peleteiro, e acabou saindo vazio de seu próprio campo.

Dessa forma, o Chelsea inicia a nova normalidade adicionando três pontos que permite se afastar de rivais diretos na luta pelas Champions como Sheffield United, Manchester United e Tottenham Hotspur. Todos eles tiveram maus resultados neste fim de semana.

A equipe de Lampard se fortalece na quarta posição e busca o terceiro lugar do Leicester City, que já está a três pontos de distância.

Villa é o décimo nono com 26 pontos, a um da salvação, e perdeu a oportunidade de sair da zona de rebaixamento.