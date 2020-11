Rodrigo Caio sofre nova lesão e deve ser cortado da seleção

Vindo de vitória fora de casa sobre o Athletico, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, o Flamengo se prepara pensando no jogo do domingo, quando recebe o São Paulo pela 19ª rodada do Brasileirão.

Após a partida no Paraná, o Rubro-Negro retomou os trabalhos com o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, que se recuperava de lesão no joelho, e chegou a treinar com o restante do grupo.

O zagueiro, que não atua com o Flamengo desde a vitória por 2 a 1 contra o Barcelona, havia voltado da seleção brasileira com edema ósseo e teve novo problema detectado nessa sexta-feira.

Exames constataram uma lesão na panturrilha direita que o tiram da partida do domingo e devem ainda tirá-lo dos jogos de novembro da seleção brasileira.

Lesionados, Gabigol, Arrascaeta e Diego também são desfalques. Além deles, Thiago Maia e Willian Arão não poderão atuar por estarem suspensos.