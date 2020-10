Coman acha espaço e abre o placar contra o Atlético de Madrid!

Luis Suárez teve suas chances no começo do jogo para colocar o Atlético de Madrid na frete em Munique, mas o Bayern é o campeão europeu por uma razão. Aos poucos, os de Flick foram ganhando terreno e se fortalecendo.

Um grande lançamento de Kimmich para o 2º pau foi magicamente dominado por Coman, que recebeu nas costas da defesa do Atlético de Madrid, especificamente de Trippier.

Coman levou 28 minutos para colocar os bávaros à frente. O veloz ala do Bayern controlou e chutou colocado para marcar o primeiro gol do campeão alemão na temporada em sua estreia na Liga dos Campeões.

E como 'MisterChip' relembra no Twitter, o Bayern começou a Champions League como terminou a edição anterior, na qual acabou levantando o título, com um gol do ex-'bianconero' Coman.