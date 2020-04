Coman, opção mais 'barata' que Neymar e Lautaro

Caso as conversas com o PSG e a Inter de Milão não se desenvolvam, ou caso a Covid-19 e suas consequências afetem demais seus cofres, o Barcelona avalia cenários alternativos para reforçar seu ataque. Uma das é Kingsley Coman, de acordo com a imprensa alemã.

O extremo do Bayern de Munique seria uma opção mais barata. Porém, também não seria um pequeno investimento, já que ele não é um desconhecido e seus 23 anos ainda lhe reservam um futuro promissor, apesar de seu histórico de lesões.

Os jornais locais indicam um custo de cerca de 60 milhões de euros para que o jogador seja tirado do time alemão. É muito dinheiro, mas longe das quantias do brasileiro e do argentino.

Coman não é exatamente um '9', mas poderia ser um reforço importante para os dois lados do ataque do Barcelona.