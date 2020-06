Coman, de levar um amarelo por simulação a garantir o empate

O Bayern de Munique ficou surpreso com o Bayer Leverkusen após o gol de Alaba para inaugurar o placar. Mas como o rolo compressor alemão que é, a equipe da Baviera se recuperou rapidamente.

O ponta do Bayern de Munique aproveitou uma falta de entendimento entre a defesa e o goleiro do Bayer Leverkusen para alcançar a área de Hradecky completamente sozinho.

Do meio-campo, Goretzka lançou uma bola entre os zagueiros e o lateral-direito do Bayer para dar a bola de presente para um Coman, que só precisou tocar com categoria para marcar.

O jogador do Bayern de Munique controlou com a direita, posicionou-se e bateu na esquerda do goleiro, que nada pôde fazer para evitar o empate.

Foi nos primeiros minutos do jogo que a versão negativa de Coman foi vista. O jogador do Bayern de Munique simulou um pênalti que lhe custou o cartão amarelo.