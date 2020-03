Começa o julgamento por suposta fraude na Copa do Mundo de 2006

A audiência deveria começar na segunda-feira, mas foi adiada devido à ausência dos três réus da Federação Alemã e ocorre a portas fechadas devido à atual epidemia de coronavírus. Na Suíça, afeta especialmente a região onde se fala italiano, com Bellinzona sendo a capital.

É nesta cidade que foi iniciado o julgamento nesta quarta-feira. Apenas Linsi e o ex-presidente da Federação Alemã Wolfgang Niersbach compareceram perante os juízes, segundo a agência suíça 'ATS'.

Os outros dois réus são o também são o também ex-presidente da Federação Alemã Theo Zwanziger e seu secretário-geral Horst Schmidt, que junto com Linsi enfrentam a acusação de fraude, enquanto Niersbach é acusado de cumplicidade nesse crime.

O caso gira em torno de uma despesa de cerca de 9,4 milhões de euros no comitê organizador da Copa do Mundo de 2006, presidido pela lenda do futebol alemão Franz Beckenbauer, aparentemente pago ao então tesoureiro da FIFA, o catari Mohammed Bin Hammam, em troca de antecipar 250 milhões de euros para a Copa do Mundo.

De acordo com a investigação do Ministério Público, esses 9,4 milhões de euros foram camuflados como despesas para a cerimônia inaugural da Alemanha em 2006, para poder recolhê-los e devolvê-los ao empresário francês Robert Louis-Dreyfus, que então dirigia a empresa esportiva Adidas.

Bin Hammam, também ex-presidente da Confederação Asiática, foi sancionado em 2011 pela FIFA, em meio a suspeitas de suborno a líderes de federações nacionais de futebol, a fim de obter votos para chefiar a federação internacional ou conseguir que o Catar fosse sede da Copa do Mundo de 2022.

Informações anteriores indicaram que o Ministério Público da Suíça não ligaria para Beckenbauer para testemunhar neste caso, pois sua situação seria tratada separadamente, devido a seus problemas de saúde.