Lautaro Martinez fez três gols em três jogos no início da temporada de 2020/21 - a primeira vez em sua carreira que marcou em três partidas consecutivas.

Confira no vídeo lances do argentino em seu ótimo início de campanha com a camisa da Inter de Milão, balançando as redes adversárias nas partidas contra Fiorentina, Benevento e Lazio.