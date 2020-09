Começou a Bundesliga, a maior liga de todas

A temporada 2020-21 da Bundesliga começou na última sexta-feira (18) com a goleada do Bayern de Munique diante do Schalke 04 por impressionantes 8 a 0.

Ao que parece, será mais um ano de total domínio bávaro na competição. O atual campeão da Europa, que nessa quinta-feira encara o Sevilla pela Supecopa da Europa, continua se reforçando e já conta com caras novas como Leroy Sané, Alexander Nübel e Tanguy Nianzou.

O Bayern tem total hegemonia na Bundesliga desde a temporada 2012-13. Mas o que faz uma competição que tem um único vencedor a tanto tempo ser tão atrativa para jogadores, marcas e torcedores?

Com a pandemia do novo coronavírus que assola o mundo, o futebol precisou ser paralisado. A bola não rolou em praticamente nenhum lugar do planeta e as consequências para todo um mercado estão sendo sentidas até agora.

No entanto, enquanto a Ligue 1 dava por encerrado o campeonato e entregava o título ao Paris Saint-Germain, a Bundesliga saiu na frente e anunciou a retomada da competição com um rígido protocolo sanitário para não colocar em risco os jogadores e os demais profissionais envolvidos.

Nada de torcedores nos estádio - em um primeiro momento -, nada de entrevistas coletivas, reservas com máscaras e respeitando a distância de segurança, testes realizados com frequência, enfim, a Bundesliga ditou o início da 'nova normalidade' no futebol mundial.

E foi recompensada por isso. O pioneirismo alemão fez com que a competição batesse recordes de audiência em todo o mundo com as transmissões das suas partidas, atraindo assim, novos investidores e expandindo a sua marca.

Mas não é de hoje que os alemães revolucionam o mundo do futebol. Eles também foram os primeiros a adotarem o VAR de maneira oficial na temporada 2017/08, introduziram a 'spidercam', testaram uma transmissão em 5G, foi a segunda liga a adotar a linha do gol, entre outros feitos que podem ser conferidos no 'Betway Insider'.

A competição alemã é sólida, preza pelo equilibrio financeiro dos seus clubes e aposta em jovens talentos antes dos medalhões, que serão moldados ao estilo, princípios e valores daquela que é uma das maiores competições do planeta.

Enquanto LaLiga tem Messi, a Serie A tem Cristiano Ronaldo, a Ligue 1 tem Neymar e Mbappé, a Bundesliga assim como a Premier League contam com elencos fortes, de onde saíram os últimos campeões da Champions.