Comissão técnica de Maradona renuncia após sua morte

Sebastián Méndez, que dirigiu o Gimnasia y Esgrima La Plata nos últimos quatro jogos, e todos os outros membros da comissão técnica liderados por Diego Maradona, renunciaram aos seus cargos "irrevogavelmente" após a morte do treinador, informou o clube na sexta-feira.

“Gimnasia y Esgrima La Plata informa, com grande pesar, que a comissão técnica que acompanhou Diego Armando Maradona decidiu renunciar, de forma irrevogável”, diz o comunicado publicado no site.

Méndez, o experiente assistente técnico de Maradona, liderou os últimos quatro jogos por causa dos problemas de saúde do campeão mundial no México de 1986.

O 'Lobo' é o terceiro do Grupo 6 da agora chamada Taça Diego Maradona (antiga Taça da Liga Profissional de Futebol) com cinco pontos, atrás do Vélez e Huracán, que têm oito e sete pontos, respectivamente.

Em quarto lugar está o Patronato, com um único ponto. O Gimnasia y Esgrima La Plata teve que jogar nesta sexta-feira contra o Vélez, mas a Liga Profissional de Futebol adiou a partida para sábado.

Na quinta-feira, os jogadores e membros da comissão técnica participaram do velório de Maradona realizado na Casa Rosada, em Buenos Aires.

Adrián González, Hernán Castex e Nicolás Czechowicz são os outros membros da comissão técnica comandada por Maradona.

“Uma decisão que entendemos de nossa instituição e que demonstra a qualidade humana de todo o grupo de trabalho que Diego Maradona formou e que têm desenvolvido seu trabalho tão bem”, disse Gimnasia.