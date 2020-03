Briga pelo título argentino pode atrapalhar o São Paulo

O São Paulo inicia sua caminhada na Copa Libertadores da América na quinta-feira (5), mas já vê vários fatores que podem complicar seu início no torneio. Desde a abertura do Grupo D, na noite desta quarta, em Quito, até a acirrada disputa pelo título do Campeonato Argentino, no final da semana.

O ponto fundamental de tudo isso é o River Plate, grande adversário do Tricolor na chave. Envolvido na briga para ser campeão nacional, um título desejado para fechar as pendências do já histórico técnico Marcelo Gallardo, o clube de Buenos Aires vai a Quito com uma equipe quase toda reserva para a abertura da competição.

O foco está na partida contra o Atlético Tucuman, no sábado (7), fora de casa. Com 45 pontos na tabela de classificação do Argentino, o River está um ponto à frente justamente do Boca Juniors, em acirrado duelo que a Goal detalhou recentemente.

Sem o título nacional no seu currículo, Gallardo colocou essa taça como prioridade após empilhar conquistas continentais desde 2014 e, com o empate diante do Defensa y Justicia, na última rodada, viu o arquirrival de Buenos Aires aquecer ainda mais a disputa. Além do troféu inédito para ele, agora não pode correr o risco de perdê-lo para o rival que transformou em freguês recente.

Voltando à Libertadores, o Tricolor pode ser o único a não enfrentar uma equipe alternativa do poderoso River. O regulamento do Argentino prevê uma partida-desempate em caso de empate em número e pontos, o que poderia levar os argentinos a escalarem um time alternativo também na próxima rodada, contra o Binacional, no Monumental de Núñez.

Para os embates contra Fernando Diniz e companhia, agendados para os dias 17 de março e 22 de abril, não há qualquer perspectiva de poupar titulares. Cabe ao clube do Morumbi mostrar que tem força para superar mais esse obstáculo que o grupo lhe impõe.