Como a CBF vai ajudar os árbitros financeiramente durante a crise do coronavírus?

Com o futebol brasileiro paralisado, não são só jogadores, treinadores e clubes que ficam prejudicados: os árbitros também sofrem financeiramente com a suspensão das competições.

Assim, a CBF, nesta quarta-feira (1), divulgou uma nota oficial destacando medidas que tomará para auxiliar os árbitros brasileiros. Primeiramente, a entidade dará uma ajuda financeira para todos os 479 membros do quadro.

Repasse

Esta ajuda será calculada à partir de uma taxa de arbitragem, concedida pela entidade seguindo o valor máximo de cada categoria. Ou seja: juízes da Série A receberão o maior valor possível pago normalmente a um àrbitro da primeira divisão, e assim consequentemente.

No entanto, tal auxílio não fica só na esfera financeira: os árbitros também receberão atendimento psicológico, aulas teóricas e orientações para manter o condicionamento físico, segundo a nota oficial da CBF. Tudo para que o futebol brasileiro possa voltar, eventualmente, sem maiores complicações quando falamos de arbitragem.

Assim, a comissão de arbitragem aproveitará a parada para atualizar os juízes: nas aulas, serão aplicados conceitos em relação a mudanças de regra e ao protocolo do VAR. A cada dois dias, será enviado um teste em vídeo com vários lances polêmicos para que os árbitros respondam.

A CBF também ressaltou que está tomando todos os cuidados para manter a segurança dos àrbitros, com direito a uma rotina de atividades com enfoque no fortalecimento da imunidade.