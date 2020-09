Como a chegada de Everson ao Atlético-MG explica início e fim de Sampaoli no Santos

Uma temporada depois de ter surpreendido ao levar um Santos considerado por muitos como modesto ao vice-campeonato brasileiro em 2019, ficando atrás apenas de um já histórico Flamengo treinado por Jorge Jesus, o técnico Jorge Sampaoli reencontra o Peixe pela primeira vez como adversário. Agora em um Atlético-MG cheio de investimentos e desde o início mirando o título, a partida será justamente no mesmo 9 de setembro que marca a chegada ao Galo do jogador que melhor exemplifica o início e fim de passagem do comandante argentino pela Vila Belmiro: Everson.

O goleiro, que nos anos anteriores havia conquistado o posto de ídolo defendendo o Ceará, foi contratado pelo Santos a pedido de Sampaoli, em 2019, em meio a polêmicas. Afinal de contas, se aquele elenco do Peixe tinha vários nomes contestados pela torcida, o único que se salvava era o goleiro Vanderlei – que em 2017 inclusive foi eleito o melhor de sua posição no Campeonato Brasileiro. A motivação de Sampaoli para insistir na chegada de Everson, contudo, estava mais no que ele poderia fazer com os pés do que com as mãos.

Apesar da polêmica por ter chegado e tirado de campo o ídolo do torcedor, Everson foi uma peça útil no Santos de Sampaoli – sendo titular durante grande parte daquela temporada acima das expectativas. O técnico argentino conquistou o carinho do torcedor alvinegro, seja pelos resultados ou pela forma leve com a qual se relacionou com a cidade santista. No entanto, o viés positivo nesta relação mudou quando Sampaoli decidiu não cumprir com o contrato que tinha até o fim de 2020 na Vila Belmiro.

A relação desgastada com o presidente José Carlos Peres, aliada especialmente à preocupação com a montagem de elenco e com a situação financeira preocupante do Santos para 2020, fizeram Sampaoli deixar a Vila Belmiro em dezembro de 2019. E o argentino o fez também acionando a justiça – onde cobra os valores da rescisão de sua multa, no valor de R$ 10 milhões, cerca de R$ 600 mil em direitos de imagem além das premiações por ter conseguido vaga na Libertadores de 2020.

Anunciado pelo Atlético-MG em março de 2020, a relação de Sampaoli com o Santos piorou ainda mais depois que, em meio aos vários reforços pedidos pelo argentino, nomes de destaque do Santos chegaram ao clube mineiro. Foi o caso do atacante Eduardo Sasha, artilheiro santista no Brasileirão de 2019, que já chegou a Belo Horizonte mostrando serviço – marcando dois gols em cinco jogos, considerando estadual e nacional.

Mas é Everson quem melhor explica o início e fim de Sampaoli no Santos. O goleiro, que tomou para si a titularidade, entrou em litígio com o clube da Vila Belmiro em julho, deixando o Peixe mais frágil em opções no elenco – uma vez que Vanderlei optou por trocar o Santos pelo Grêmio, em busca de mais oportunidades, no início do ano – e brigado com clube e torcida.

Para ter Everson, que chega para brigar pela posição com Rafael, o Atlético aceitou pagar R$ 6 milhões mais o volante Zé Welison.