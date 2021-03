Como a Copa do Mundo no Catar virou provocação em PSG x Lyon

Em clássico que pode decretar a disputa pelo título do Campeonato Francês, Lyon e PSG se enfrentam neste domingo (21), às 17h (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, encerrando a 30ª rodada, com a rivalidade entre as torcidas ganhando destaque horas antes da bola rolar.

Os 'Ultras des Gones', torcida organizada do Lyon, exibiram uma faixa atacando os catarianos, donos do PSG: "Corrupção, dinheiro sujo, escravidão moderna ... Bem-vindos ao Catar”, em referência as polêmicas e denuncias envolvendo a organização da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar.

PSG e Lyon ocupam a segunda e terceira posições da Ligue 1, com 60 pontos, respectivamente. Com 63 pontos, o Lille lidera e também entrará em campo neste domingo, às 13h05, contra o Nimes.

Copa do Mundo de 2022: Catar admite erros com trabalho escravo

Faltando pouco mais de um ano para sediar o Mundial, Catar já precisou lidar com diversas denúncias envolvendo não só a compra de votos para sediar o Mundial, como também problemas quando as obras dos oito estádio modernos começaram. O tema sobre o trabalho escravo surgiu em diversos veículos de imprensa espalhados pelo mundo e foi alvo de investigações através dos órgãos internacionais de fiscalização dos direitos humanos.

Na ocasião, o porta-voz do Comitê de Entrega e Legado da Copa do Qatar, Khalid Al-Naama, admitiu erros com trabalho escravo.

"Aceitamos as críticas. Isso já existiu no Catar, mas criamos leis novas para proteger os operários. O Catar melhorou bastante na análise das organizações internacionais responsáveis pela fiscalização. As leis devem melhorar ainda mais a vida de todos. Estamos abertos. Se ainda erramos e isso for comprovado em algum momento, as pessoas podem nos avisar que estaremos prontos para reparar", disse.

As datas da Copa do Mundo de 2022, por fase:

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)

Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)

Semifinais: 13 e 14 de dezembro

Disputa do 3º lugar: 17 de dezembro

Final: 18 de dezembro