Como coronavírus pode afetar namoro entre Neymar e Barça

O que Leo Messi e Diego Maradona têm em comum? Essa pergunta tem respostas óbvias como: os dois são argentinos, usam a camisa 10, são canhotos, são gênios do futebol... Mas uma semelhança entre os dois que talvez nem todos saibam é que foi o mesmo agente que os levaram para o Barcelona.

Josep Maria Minguella, espanhol de 78 anos, foi um dos agente de jogadores mais ligados ao Barça na história. Foi ele o responsável pela chegada dos dois craques argentinos ao clube catalão. E ele acaba de publicar um livro, o Minguella Leaks, junto com o jornalista Francesc Aguilar.

Na obra, o ex-agente relembra diversas histórias e sua trajetória de quase 40 anos de futebol, contando casos nunca antes revelados.

Em entrevista exclusiva à Goal, Minguella analisou o mercado de futebol diante da atual crise do coronavírus: "Desde o início, os clubes sofrerão perdas significativas porque, se tiverem sorte de terminar as competições, acabarão se comprimindo; se não terminarem, será um desastre, porque a renda televisiva e as bilheterias serão perdidas, o que geraria muitos problemas".

"Existem reais absurdo pagos aos jogadores que não oferecem um retorno, o que é quase como jogar dinheiro fora. E quando um clube faz isso, os outros seguem. Se você vender por 70 alguém que vale 40, quando procurar um substituto, você também pagará mais caro e a bolha é gerada. Acho que tudo isso será moderado e tocaremos nossos pés no chão novamente", completou o ex-agente.

Minguella ainda comentou sobre a maior novela do futebol mundial há algum tempo: a tão esperada e especulada volta de Neymar ao Barcelona. "É muito difícil de diagnosticar", afirmou. "Ele é um grande jogador mas o Barça não precisa suprir somente a posição dele mas muitas outras".

O ex-agente diz que o lado financeiro pode pesar contra essa negociação. "A partir de agora precisamos ver como será a economia global no futuro. Eu não acho que haja alguém que possa prever como estaremos em um ano. No futebol, eles terão que se adaptar à situação e veremos se as televisões, dependendo do que acontece no mundo financeiro, são receptivas a pagar o que pagaram até agora".

Ele também acredita que o Barcelona é um dos prepulsores das negociações com valores estratosféricos. O próprio clube tem exemplos recentes e que, coincidentemente, não apresentaram os resultados esperados: Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann.

"Se você pagar e depois pagar novamente, parece que 140 milhões de euros é um preço de mercado quando, na verdade, é escandaloso, não importa quem seja o jogador. Isso representa praticamente 15% do orçamento do clube e você compra um jogador sem levar em consideração o restante da equipe e todos os demais gastos do clube".

Minguella foi crítico também ao falar sobre a qualidade dos jogadores atuais, principalmente do Barça. "Messi cobre muitas carências mas para aspirar o nível mais alto é necessário ter uma equipe mais completa".