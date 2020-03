Como a derrota na Premier League pode ajudar o Liverpool na Champions

O título da Premier League ainda será do Liverpool, a menos que uma catástrofe aconteça. É bem verdade que ser campeão da competição de modo invicto, igualando o histórico Arsenal de Henry, de 2003/04, não será mais possível. Mas a partida deste sábado (29), que terminou em 3x0 para o Watford, pode fazer mais do que tirar a invencibilidade dos ingleses.

Com o troféu praticamente garantido e sem a possibilidade de ganhá-lo de modo invicto, o foco do Liverpool passa a ser única e exclusivamente a Champions League. No dia 18 de fevereiro, os ingleses foram ao Wanda Metropolitano - palco onde foram campeões da competição na temporada passada - encarar o Atlético de Madrid e saíram derrotados por 1x0.

Agora, o foco de Klopp e seus comandados estará somente em reverter o resultado na partida de volta, que será disputada no dia 11 de março, em Anfield, para seguir na busca do bicampeonato do torneio europeu. Além disso, existem algumas lições que podem ser tiradas a partir da derrota deste sábado.

O Liverpool vinha jogando mal há algum tempo, mas seguia vencendo seus jogos. A péssima exibição de hoje certamente acabou com a ideia de que a equipe de Klopp pode até jogar mal, mas acaba encontrando um jeito de vencer quando bem entender.

O placar de 3x0, que poderia até ter sido maior, também liga um sinal de alerta para a equipe dona de um dos melhores sistemas defensivos do mundo. Alison, Van Dijk e Alexander Arnold podem até ser os melhores do mundo em suas respectivas posições, mas precisam recuperar a consistência de antes para dar o equilíbrio necessário à equipe. Após a partida, inclusive, o zagueiro holandês já alertou seus companheiros a respeito.

“Se você toma três gols em uma mesma partida, você precisa melhorar como time, e nós vamos. Perder machuca, mas os recordes são para a mídia. Nunca mencionamos nada sobre isso. Seguiremos em frente”, declarou à BBC.

Por fim, o ataque, que não funcionou na partida de ida contra o Atlético de Madrid e não funcionou hoje, precisa voltar a funcionar. O treinador alemão terá tempo para estudar a equipe de Simeone e encontrar novos caminhos para serem explorados.

Assim, os 11 dias até o jogo de volta contra o Atlético de Madrid podem ser aproveitados por Klopp para reajustar a equipe e recuperar os aspectos físicos e mentais dos jogadores, além de retomar a intensidade e a eficiência de antes. Definitivamente, a derrota para o Watford pode ter vindo em boa hora.