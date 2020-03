Como a pandemia pode afetar a renovação de Messi?

Maior ídolo e craque da história do Barcelona, Lionel Messi tem contrato com o clube catalão até 2021. A renovação do argentino era um dos principais objetivos do presidente Josep Maria Bartomeu, que está em seu último ano na cadeira principal do clube.

Mas as negociações podem ser obrigadas a esperar devido à pandemia do novo coronavírus.

O planejamento de Bartomeu, segundo informado pelo jornal 'AS', era renovar o vínculo do argentino neste mês de março, antes dos jogos decisivos da Champions League e La Liga.

A intenção de Bartomeu é oferecer um contrato vitalício a Messi, nos mesmos moldes que o Barça concedeu a Andrés Iniesta. O camisa 10, contudo, quer decidir o seu futuro ano a ano. Inclusive, em seu vínculo atual há uma cláusula que lhe permite rescindir o contrato em junho para ir para qualquer clube.

A relação entre Messi e Barcelona chegou a ficar estremecida no início do ano, após declarações polêmicas feitas por Eric Abidal, ex-jogador e atual dirigente do clube. Entretanto, a situação se amenizou e tudo leva a crer que Lionel Messi não dificultaria uma renovação. Mas ainda não existe certezas.