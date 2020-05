Como a Premier League tirará proveito máximo do futebol sem público?

Os campos ficarão totalmente em silêncio quando a Premier League voltar. Não haverá ninguém nas arquibancadas, é a medida que o governo britânico tomou, como no resto do mundo, para que a competição possa continuar o mais seguro possível.

E isso fez com que grandes empresas de televisão conseguissem tirar proveito do futebol sem torcida. A imprensa britânica afirma que 'Sky' e 'BT', os canais de televisão que têm os direitos da Premier, solicitaram acesso a tudo o que acontece em campo... e fora dele.

A ideia seria que houvesse microfones no vestiário e no banco. As câmeras também teriam sido solicitadas para poder ver os jogadores de futebol o tempo todo.

A Premier vê esta opção como viável. Tal medida em si seria provisória. Quando os telespectadores retornassem, esses microfones e câmeras desapareceriam.

Pouco a pouco, a normalidade se instala novamente na Premier League. A partir de 19 de maio, o treinamento retornará em pequenos grupos. A ideia é que a competição volte em junho, mas só o tempo dirá.