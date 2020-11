Como Abel pode montar o Palmeiras em meio a COVID-19

Invicto a nove jogos, o Palmeiras contará com um alto número de desfalques para enfrentar o Goiás , neste sábado (21), pelo Brasileirão. Com boa parte do elenco vetado após ter testado positivo para Covid-19, Abel Ferreira terá um grande desafio para escalar seu time titular e continuar em boa fase.

São 19 atletas de fora - só entre aqueles que testaram positivo para coronavírus e não poderão entrar em campo . Jaílson, Vinícius Silvestre, Viña, Kuscevic, Alan Empereur, Danilo, Gustavo Scarpa, Quiñonez, Gabriel Silva, Raphael Veiga, Willian, Breno Lopes , Aníbal, Rony, Marino Hinestroza, Pedro Acácio e Gabriel Verón. Outros, como Felipe Melo e Wesley, estão indisponíveis por outros problemas médicos. Para piorar, Zé Rafael está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, não é nenhum exagero dizer que Abel Ferreira terá que se esforçar para escalar o time titular deste sábado. Com apenas 13 jogadores que estavam no elenco profissional relacionados, o português não terá tantas opções e vai ter que "ir com o que tem". Além disso, atletas do sub-20 e até do sub-17 podem ter que completar o banco de reservas.

Segundo o 'GE', uma possível escalação do time para o duelo teria Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Esteves; Patrick de Paula, Ramires (Mayke), Gabriel Menino e Lucas Lima; Marcelinho e Luiz Adriano.

Fica claro a falta de opções de Abel Ferreira na partida: Marcelinho, por exemplo, que deve ser titular do ataque, estreou nesta quarta-feira (18), diante do Ceará , tem 17 anos e fará sua primeira partida entre os 11 iniciais, caso seja escolhido pelo treinador. Esteves, também, é outro que tem poucos minutos na temporada até agora.

E é um jogo importantíssimo. O time, que vinha mal com Vanderlei Luxemburgo, vem decolando na tabela desde a demissão do técnico e com uma vitória, pode colar no Atlético-MG, atual líder da competição. Assim, Abel terá que contar com a força de seu elenco, um dos melhores do país, para garantir um bom resultado em Goiânia.

Se vai funcionar, ninguém sabe. Mas o palmeirense, que vem confiando e muito no trabalho de Abel Ferreira, espera que o português tire mais um "coelho da cartola", após ter uma imensidade de desfalques em seus primeiros jogos no comando do Verdão. Resta ver no que vai dar.

O Palmeiras enfrenta o Goiás neste próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão.