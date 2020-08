Como acabou o caso da prisão de Ronaldinho no Paraguai?

Ronaldinho voltará nesta terça-feira ao Brasil e ficará em sua casa no Rio de Janeiro. Um dia antes, ele deixou o hotel de onde não pôde sair nos últimos meses após um primeiro período dividindo cela com detentos.

Em entrevista ao programa 'Timeline', de 'Rádio Gáúcha', o advogado de defesa, Sérgio Queiroz, reafirmou que tanto Ronaldinho quanto seu irmão, Assis, não sabiam que os passaportes usados eram falsos.

"O delito foi usar documento adulterado. Mas ele não ficou preso por isso. Ele ficou preso por um crime que estava sendo investigado (lavagem de dinheiro) e que não foi comprovado", afirmou Queiroz.

O advogado confirmou que haverá uma movimentação em busca de reparação de danos. "Com certeza, a prisão foi abusiva. Para você ter alguém preso, tem que ter um mínimo um elemento. Não tinha", garantiu.

Queiroz também disse que os irmãos aguardavam desde o ano passado pelos documentos e que os passaportes não foram entregues "da noite pro dia".

“Os ex-jogadores foram soltos sem provas de que faziam parte de um esquema de corrupção. O delito foram os passaportes adulterados sem a responsabilidade dos ex-atletas”, acrescentou.

Ronaldinho e Assis receberão de volta US$ 1,4 milhão. Quando conseguiram a transferência para prisão domiciliar pagaram fiança de US$ 1,6 milhão. A multa de US$ 200 mil pelo delito constatado será descontada do valor da fiança.

Durante dois anos, Assis terá de se apresentar a cada quatro meses diante de uma autoridade judicial no Brasil. Depois disso, seu processo será extinto.