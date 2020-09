Como achar o jogo do Flamengo pela Libertadores no Facebook Watch?

O Flamengo faz sua reestreia na Libertadores nesta quinta-feira (17), às 21h (de Brasília), diante de um velho conhecido, o Independiente del Valle, do Equador. A partida terá transmissão ao vivo e com exclusividade pelo Facebook Watch, serviço de vídeo sob demanda do Facebook. Confira como assistir o duelo que vale a liderança do grupo A.

O último encontro entre Flamengo e Del Valle foi válido pela Recopa Sul-Americana e certamente traz boas recordações aos torcedores. Após um empate por 2 a 2 fora de casa, uma grande vitória por 3 a 0 no Maracanã deu ao Rubro-Negro o título da competição, para coroar a campanha vitoriosa de 2019.

Agora, o reencontro será pela fase de grupos da Libertadores. As duas equipes estão empatadas em primeiro lugar do grupo A, com seis pontos cada. Para assumir a liderança isolada do grupo e encaminhar a classificação, Domènec e cia. precisam da vitória, mesmo jogando fora de casa.

O duelo terá transmissão ao vivo e com exclusividade pelo Facebook Watch. A Goal mostra abaixo tudo o que você precisa saber para assistir ao duelo.

COMO ASSISTIR ÀS PARTIDAS?

No celular:

Abra o aplicativo do Facebook.

Clique no ícone do Facebook Watch ou localize o ícone Assistir no menu.

Procure por Conmebol Libertadores e siga a página; a partida será adicionada à sua lista.

No computador:

Acesse a página facebook.com.

Clique no ícone Assistir do Facebook no menu do lado esquerdo ou visite facebook.com/watch.

Procure por Conmebol Libertadores na barra de pesquisa e siga a página; a partida será adicionada à sua lista.

QUAIS PAÍSES PODEM ASSISTIR?

Essas transmissões estarão disponíveis para todos os usuários do Facebook na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Brasil.

EM QUAIS PLATAFORMAS ESTARÁ DISPONÍVEL?

Em qualquer dispositivo móvel, incluindo tablets, aplicativos do Facebook para Android e iOS com as atualizações mais recentes.

No computador, as transmissões estarão disponíveis para o Chrome, Firefox e Opera em suas versões mais recentes.

É PRECISO PAGAR ALGO?

Não, os jogos são totalmente gratuitos para os usuários do Facebook.

QUAIS PARTIDAS SERÃO TRANSMITIDAS?

Além da partida entre Flamengo e Independiente Del Valle, outros dois jogos serão exibidos pelo Facebook Watch nesta quinta-feira (17). São eles: Barcelona x Junior Barranquilla e Guaraní x Tigre.

Mas muitos outros duelos da Libertadores da América 2020 serão exibidos através do serviço. Confira aqui a lista completa de programação.