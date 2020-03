Adiamento de Olimpíadas e Copa América devem impactar no Brasileirão

Os clubes de futebol do Brasil ainda não sabem ao certo como ficará o calendário de 2021. A crise do coronavírus no mundo todo adiou diversas competições, entre elas as eliminatórias, a Copa América e as Olimpíadas. Com a incerteza de quando o futebol nacional retornará, o ano que vem já levanta dúvidas.

O cenário é o seguinte: o futebol nacional parou antes do término dos campeonatos estaduais e, consequentemente, dos campeonatos nacionais. Com isso, diversos clubes da Série A já adiantaram as férias de seus jogadores, prevendo que haja futebol nacional nas datas Fifas e que a bola role até dezembro, por exemplo, e se este for o caso, impactaria na temporada 2021. Isso se o calendário não for todo alterado quando o futebol voltar.

A Conmebol já decidiu as datas da competição continental de 2021 : começa em 11 de junho e acaba em 11 de julho. Já as Olimpíadas têm início em 23 de julho e encerramento no dia 08 de agosto, como divulgado pelo COI nesta segunda-feira.

O que estava planejado para este ano era o seguinte: as competições seriam paralisadas apenas nas datas Fifas. Ou seja, atletas perderiam jogos de competições nacionais (e até internacionais) e fossem convocados para Copa América ou Jogos Olímpicos.

Caso fosse realizada em 2020, jogadores convocados para a Copa América perderiam nove rodadas do Brasileirão. Já quanto aos Jogos Olímpicos, jogadores poderiam perder duas rodadas do Brasileirão, os jogos das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além do jogo de volta das quartas de final e jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

É valido lembrar que dificilmente um mesmo jogador seria convocado para as duas competições. Há um intervalo de 12 dias entre o término de uma e o início de outra. E outro agravante é a distante entre Colômbia e Argentina (sedes da Copa América) e o Japão (sede dos Jogos).

Em 2016, também foram jogadas Copa América e Olimpíadas em datas próximas. Naquele ano, a Copa América Centenário foi disputada nos Estados Unidos, entre 3 e 26 de julho. Já as Olimpíadas, no Rio de Janeiro, começaram em 4 de agosto e acabaram no dia 20 do mesmo mês.

O calendário do futebol brasileiro não foi ajustado para que os clubes não perdessem seus atletas durante as competições do país, mesmo com as Olimpíadas acontecendo no país. A eliminação precoce do Brasil na competição continental daquele ano possibilitou que alguns jogadores disputassem as duas competições. Casos de Marquinhos (PSG), Rodrigo Caio (na época no São Paulo), Douglas Santos (na época no Atlético-MG) e Gabigol (na época no Santos).

Diante de tudo isso, é capaz que a mesma política seja adotada em 2021. Com o calendário possivelmente apertado, não deve haver brechas para que haja paralisação para que os clubes não sejam afetados pelas competições internacionais de seleções. Mas não há nada de concreto até agora.