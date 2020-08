Como Alphonso Davies se tornou uma estrela 'sem preço' no Bayern

Alphonso Davies é um sucesso absoluto no Bayern de Munique. Em sua segunda temporada no clube bávaro, o canadense de 19 anos já é considerado um jogador de valor inestimável.

Vencedor do prêmio de melhor jovem jogador da Bundesliga, desbancando Erling Haaland e Kai Havertz, por exemplo, Davies ganhou ainda mais visibilidade após suas performances na Liga dos Campeões, em especial o jogo contra o Barcelona.

Em entrevista ao 'Sport1', Jörg Wacker, diretor de estratégias de internacionalização do clube, não poupou elogios ao falar do canadense. "Além do seu valor teórico no mercado de transferências, Alphonso é extremamente valioso como embaixador da marca".

Wacker também destacou o papel nas redes sociais do clube: "Sua idade, simpatia, seu jeito amigável e suas aparições nas mais diversas redes sociais fazem dele muito popular entre o público mais jovem. Acho que ele não tem preço".

A popularidade de Davies é percebida não só nas redes sociais, em especial no TikTok, mas também nas vendas de camisa do Bayern. "Alphonso Davies foi 18º no ranking de vendas de camisas em seu primeiro ano no Bayern. Depois de suas grandes atuações, ele está agora no top 3. Ele se tornou um favorito absoluto dos fãs - nossos torcedores o amam".

Davies também tem sido elogiado por companheiros e rivais. Marcelo, lateral do Real Madrid, afirmou que o jovem "traz alegria" aos seus olhos.

Nascido em um campo de refugiados em Gana, Davies se mudou ainda criança para o Canadá, onde começou sua tragetória no futebol com o Vancouver Whitecaps, onde atuava como ponta. Em 2018, foi contratado pelo Bayern por 10 milhões de euros e, somente dois anos depois, já teve seu contrato renovado até 2025. Segundo o Transfermarkt, seu valor já está avaliado em 60 milhões de euros.