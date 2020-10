"Como 'culé', não queria que Messi saísse"

O espanhol Carles Puyol, ex-capitão do Barcelona, ​​considerou neste domingo que o fato de o argentino Lionel Messi ter decidido continuar na equipa catalã é excelente não só para o seu clube mas para toda a LaLiga, visto que é "um grande trunfo" a nível esportes e mídia.

“Eu como culé, não queria que Messi fosse embora, mas é futebol. No final, ele decidiu ficar, disse recentemente que está motivado, que tem vontade e que possa continuar conosco por muitos anos. É um grande trunfo para a LaLiga, é um dos melhores do mundo", disse Puyol, que participou junto com Casillas e Javier Tebas, presidente da LaLiga, no Festival de Esportes organizado em Milão pelo jornal 'La Gazzetta dello Sport'.

Puyol, que estava sentado ao lado de Casillas, brincou que "talvez Iker teria gostado mais de um Barcelona sem Messi", mas considerou que "todos os fãs de futebol estão de alguma forma ligados" com o número '10' argentino, porque seu jogo é "fascinante".

O ex-capitão do Barcelona, ​​que se aposentou em 2014 depois de vencer tudo pelo seu clube e pela Seleção Nacional, reconheceu que cresceu com a paixão pelo Milan, do qual teve ofertas, mas ressaltou que se orgulha de ter vivido toda a sua carreira na equipe catalã.

“A curiosidade de mudar existe, mas depois é preciso avaliar muitas coisas. Tive orgulho de jogar pelo Barcelona, ​​é algo que carrego dentro de mim. As circunstâncias eram favoráveis, o clube sempre contou comigo. Em 2014 tive problemas no joelho e pedi demissão. Mas fiquei 15 anos na primeira equipe”, disse.

“Recebi propostas de outras equipes, italianas e inglesas. Nunca escondi que teria gostado de jogar no Milan, de jogar com o Paolo Maldini, que para mim é um ídolo. O Milan estava se divertindo naquela época, mas estou muito feliz por ter ficado no Barça ", acrescentou.