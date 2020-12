Como demissão de Tuchel pode dificultar sonho do Madrid de tirar Mbappé do PSG

O Real Madrid tinha grandes planos para o meio de 2021, mas eles podem ter acabado de sofrer um grande baque. Isso porque a demissão de Thomas Tuchel do PSG pode dificultar o caminho para o sonho de levar Kylian Mbappé do time francês ao Real Madrid.

O jornal espanhol As elencou uma série de fatores que podem dificultar a movimentação da equipe espanhola pelo jovem craque francês.

Em primeiro lugar, é importante entender o contexto da demissão de Thomas Tuchel. Na última temporada, o PSG chegou à primeira vez em uma final de Champions League. Além disso, o clube sob o comando de Tuchel venceu as duas temporadas da Ligue 1. Na última temporada, ele conduziu o time à conquista da Copa da França e da Copa da Liga francesa.

Ainda assim, após comandar o PSG na goleada por 4 a 0 sobre o Strasbourg, Tuchel foi demitido. Tudo isso acontece em meio a um período em que o PSG começa as tratativas de renovação com suas principais estrelas, incluindo Kylian Mbappé.

E Mbappé aparece como um protagonista na história, já que, a relação entre jogador e o treinador alemão não era das melhores. Na última temporada, em especial, ficou mais evidente o antagonismo entre os dois em várias ocasiões. Mbappé tinha se mostrado insatisfeito em ser substituído durante os jogos e Tuchel deu um recado claro em uma entrevista coletiva: "Eu sou o treinador e isso não é tênis, um esporte individual, mas é futebol".

O contrato de Mbappé com o PSG expira em 30 de junho de 2022, o que indica que ao final de 2021, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube interessado e sair de graça em 2022.

Ainda assim, a ideia do Real Madrid era de tentar levar o francês ao Santiago Bernabéu já no meio de 2021. O clube merengue estaria disposto a pagar até 180 milhões de euros (cerca de R$ 1.1 bilhão) por Mbappé. Mas se a renovação acontecer, o camisa 7 do PSG não sairia por menos de 250 milhões de euros (aproximadamente R$ 1.5 bilhão).

Como se não bastasse, a provável chegada de Mauricio Pochettino ao comando técnico do PSG também poderia atrapalhar os planos para o futuro do Real Madrid. Isso porque o clube espanhol via em Pochettino a figura ideal para ser o sucessor de Zinedine Zidane e ser o técnico de transição até a chegada do ídolo madridista Raúl González.

Dessa forma, o que poderia parecer uma notícia que "desestabilizaria" o PSG, pode ser, na verdade, uma péssima notícia para o Real Madrid, que precisará encontrar em Florentino Pérez um exímio negociador para convencer os qataris a vender uma das mais preciosas estrelas do futebol mundial moderno.