Os luxos do hotel que hospeda Ronaldinho

Após um mês detido, Ronaldinho Gaúcho deixou a prisão na última terça-feira (7) e está cumprindo a reclusão domiciliar no luxuoso Hotel Palmaroga ao lado de seu irmão Assis.

Localizado no centro em Assunção, o hotel nada tem a ver com a prisão onde estiveram por terem entrado no Paraguai com passaportes falsos.

O local oferece academia, terraço, piscina, bar e restaurante. Todos os quartos têm ar condicionado e alguns têm varanda.

De acordo com informações do jornal "Olé", Ronaldinho Gaúcho, o irmão Assis, o advogado e um assistente são os únicos hóspedes do hotel, que conta com um número de funcionários reduzido por causa da pandemia do novo coronavírus.

Ronaldinho e Assis pagaram, cada um, cerca de 800 mil dólares para saírem da prisão e passarem assim a cumprir pena no hotel.

Como fica a situação de Ronaldinho?

Agora, a defesa dos irmãos declarou que tentarão a liberação definitiva de seus clientes, enquanto a perícia nos telefones celulares de Ronaldinho e Assis, que começou no dia 18 de março, finalmente foi concluída. O Ministério Público do Paraguai agora segue trabalhando na produção de provas sobre o caso, que já teve 15 pessoas presas.