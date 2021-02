Como é marcar Messi? A expressão de Joan Jordán diz tudo

Joan Jordán tentou, mas não conseguiu parar Messi. O jogador de Sevilla teve imagens amplamente compartilhadas nas redes sociais após a derrota em casa para o Barcelona.

O lance protagonizado pelo meia do time anfitrião ocorreu aos 87 minutos, quando os visitantes já venciam por 2 a 0, e tinha Messi avançando com a bola.

Joan Jordán tentou agarrar o argentino, que escapou sem dificuldades. A jogada não seria destaque somente por isso, mas a torcida congelou o vídeo, criando imagens curiosas.

Na tentativa frustrada de parar o craque, o jogador do Sevilla esticou seus braços e tentou puxar o adversário. Mais do que o gesto de desespero, chama a atenção a expressão de um árduo esforço do marcador contra um dos jogadores mais difíceis de serem parados.

Apesar da tentativa um tanto antidesportiva para parar o lance, os dois jogadores saíram de campo abraçados, mostrando que o que acontece entre as quatro linhas fica lá dentro após o apito final.