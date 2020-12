Como está a disputa Zidane-Simeone até o momento?

Neste sábado, 12/12, Zinedine Zidane e Diego Pablo Simeone se enfrentam pela 15ª vez nos comandos do Real Madrid e do Atlético de Madrid. A última foi no dia 1º de fevereiro e nesse dia os merengues acabaram com os 'colchoneros' após vencê-los na Supercopa da Espanha.

Durante as fases de ambos os treinadores, ambas as equipes experimentaram uma verdadeira revolução. Entre os dois, somam 18 títulos; sete para a Argentina e 11 para a França, entre as quais a LaLiga, Liga Europa, Supercopas ou as quatro Liga dos Campeões de Zidane, duas delas contra o Simeone.

Mas depois de tantos anos, qual é o saldo desse confronto específico? Pois bem, o resultado está a favor de Zinedine Zidane, que soma um total de seis vitórias, cinco empates e apenas três derrotas contra o Atlético del Cholo Simeone.

Curiosamente, o primeiro derby com Zidane no banco do Real resultou na vitória do Atlético por 1-0 no Santiago Bernabéu. Um gol de Antoine Griezmann aos 52 minutos resolveu o jogo, embora o técnico francês se vingasse muito meses depois.

E é que em maio se enfrentariam em Milão naquela disputa da Champions que terminou empatada, mas que o Real Madrid acabou vencendo nos pênaltis. Foi a décimo primeira 'Orelhuda' e o início do sucesso de Zidane contra Simeone.