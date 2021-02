O Internacional está prestes a colocar um fim ao jejum de títulos no Campeonato Brasileiro e pode ser campeão já no próximo domingo (14), dependendo da combinação de resultados. Mesmo assim, os torcedores Colorados seguem de olho no possível retorno de Taison, que está em fim de contrato com o Shakhtar Donetsk.

O vínculo do jogador de 33 anos com os ucranianos é válido até o dia 30 de junho de 2021. Portanto, o atacante já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe para se transferir sem custos daqui a poucos meses.

Mesmo com o interesse do Shakhtar por uma renovação, Taison já havia manifestado sua vontade de retornar ao Inter. Então, nesta segunda-feira (08), ele publicou uma mensagem em sua conta no Instagram em tom de despedida ao clube do leste europeu, o que animou ainda mais a torcida do Inter.

Mas como está a negociação entre Taison e Internacional?

Segundo o 'GE', os representantes de Taison tiveram uma reunião com a diretoria Colorada nesta segunda-feira (08) para tratar de alguns assuntos, entre eles o possível retorno do jogador.

O atacante já avisou que não quer seguir no Shakhtar e gostaria de um contrato de três anos com sua nova equipe. Mas para isso, ele sabe que não terá o mesmo patamar salarial que recebia na Ucrânia.

De acordo com a GaúchaZH, portal que nasceu da fusão entre a 'Rádio Gaúcha' e o 'Jornal Zero Hora', Taison já havia aceitado reduzir seus vencimentos em cerca de 40%. Porém, após uma contraproposta do Inter, o jogador aceitou reduzir ainda mais a pedida para retornar ao clube.

Segundo as informações, a negociação é vista com certo otimismo pela diretoria do Internacional, que pretende dar a camisa 10 para o ídolo ser o principal jogador da equipe a partir do meio do ano. Mesmo assim, também existe um certo cuidado para não criar expectativas exageradas sobre a negociação.

As partes já discutem o tema há alguns meses e as conversas esquentaram este ano, com a proximidade do fim de seu contrato com os ucranianos. Contudo, o Colorado não é o único interessado no jogador. Clubes de Rússia, China e Emirados Árabes também já procuraram os representantes do atleta, mas ouviram que sua prioridade segue sendo retornar ao clube onde foi formado.

Taison defendeu o Internacional por três temporadas e deixou a equipe em 2010, após a conquista da Libertadores da América, para defender o Metalist, também da Ucrânia. Então, em 2013, se mudou para o Shakhtar, onde agora cumpre seus últimos meses de contrato. O clube até tentou negociar uma renovação com o jogador, mas sua vontade é mudar de ares depois de tantos anos no leste europeu.