Como estão as obras do Santiago Bernabéu?

O palco do Real Madrid está passando por uma transformação. Alguns trabalhos que reflectem essas alterações tiveram lugar na cobertura, onde já terminou a demontagem nos topos norte e sul. Também foi retirada, junto a outros elementos, a parte extensível na cobertura da lateral da Castellana.

Um elemento do futuro estádio que já se pode apreciar é a estrutura metálica das novas torres. Equipadas com rampas, escadas rolantes e elevadores, substituirão as actuais torres B e C e servirão para que o movimento de espectadores seja mais fluído.

Entre as grandes alterações que já são vistas desde os trabalhos iniciados em junho de 2019, estão as obras do estacionamento subterrâneo na zona que era ocupada pelo centro comercial da Esquina do Bernabéu. O novo nível subterrâneo foi aprofundado e iniciou-se a construção dos cinco andares da cave, em vez dos três que tinha o anterior centro comercial. Vão ser criados cerca de 500 lugares de estacionamento e serão possíveis novas utilizações, como o estacionamento do veículos do Real Madrid e da equipa visitante.

Além disso, já outro destaque é a demolição do edifício anexo, que tinha os escritórios institucionais do clube e a loja da Adidas. Este trabalho permitirá a construção de um novo edíficio que se eleverá por toda a lateral e terá dez níveis funcionais acima do solo (anteriormente eram três) e três subterrâneos.

Como será o novo Santiago Bernabéu

O plano de construção aprovado pela maioria de partidos políticos aumenta a altura limite para o estádio, que terá uma cobertura retrátil articulada atuando como barreira de proteção acústica e de luz.

Serão mantidos os 125 mil metros quadrados do espaço esportivo privado. Um placar eletrônico pioneiro de 360 graus, a ampliação do museu do clube, a criação de mil lugares reservados a pessoas com deficiência física e melhoras da acessibilidade com escadas e elevadores adaptados são algumas das novidades. A remodelação inclui ainda o alargamento de calçadas, e a transformação da rua Rafael Salgado em passagem exclusiva de pedestres.

A estimativa inicial é de que Real Madrid terá de pagar 575 milhões de euros durante no máximo 35 anos para viabilizar financeiramente a obra.