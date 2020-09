Como Everaldo virou 'descartável' no Corinthians de Tiago Nunes

O atacante Everaldo vive dias de incerteza no Corinthians e expectativa para saber qual será seu rumo no clube. Sem ser aproveitado desde a final do Campeonato Paulista, mesmo na posição mais carente do elenco alvinegro, ele foi de titular a "descartável" para o clube do Parque São Jorge em pouco mais de um mês.

Presente no elenco que viajou a Goiânia, Everaldo ficou no banco durante os 90 minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, na última quarta-feira. Mesmo empatando até os 45min da etapa final, o técnico Tiago Nunes preferiu mandar a campo Léo Natel e Otero, deixando o ex-Fluminense apenas como suplente.



A sua ida entre os relacionados, por sinal, teve mais a ver com a grave lesão no ligamento do joelho esquerdo do jovem Ruan Oliveira, que vinha recebendo oportunidades, do que com uma mudança de ideia da comissão técnica a seu respeito.





Sem animar pela questão física e pela pouca produção ofensiva enquanto esteve em campo, não sendo o escape de velocidade que o treinador tanto queria, Everaldo acabou indo para o fim da fila de maneira semelhante ao jovem Janderson, hoje emprestado ao Atlético-GO.Desde a sua lesão, contra o Oeste, pelo Paulista, a comissão técnica parece ter perdido confiança no atleta. O segundo tempo da decisão do Estadual foram seus únicos minutos em campo desde agosto, sem uma produção que enchesse os olhos de Tiago Nunes.O jogador, que chegou ao Corinthians no ano passado como esperança de resolver o setor nas mãos de Fábio Carille, viu uma pubalgia atrapalhar seus planos em 2019. Na atual temporada, porém, o começo foi promissor, com titularidade e gol no primeiro clássico do ano, frente ao Santos.Dono de contrato até junho de 2023, o jogador é visto como um ativo interessante ainda internamente, por isso não tem um empréstimo para equipes da Série A descartado. Um lugar em que ele pudesse jogar em bom nível, porém, é visto como fundamental para que faça sentido abdicar justamente de uma opção no setor mais carente do elenco.