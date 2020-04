Como ficará o salário de cada jogador do Real Madrid após corte?

Em 8 de abril, o Real Madrid anunciou uma redução de 10% no salário dos jogadores do time principal e dos treinadores, uma redução com a qual a equipe 'merengue' espera economizar 50 milhões de euros.

Mas como serão os salários dos jogadores com essa redução? Levando em consideração os salários milionários dos jogadores da equipe de Madri, essa redução mínima dificilmente afetará suas folhas de pagamento no final do mês.

O 'Mundo Deportivo' publicou os números exatos, valores que poderiam ser reduzidos para 20% se a temporada fosse definitivamente cancelada devido à pandemia do coronavírus.

A equipe liderada por Zinedine Zidane está em segundo lugar na classificação da liga, com 56 pontos em suas mãos, dois do atual líder, o Barcelona de Quique Setién.

Assim seriam os salários do Real Madrid com o desconto de 10%:

Valverde: de 2 milhões de euros para 1,8 milhões

Areola: de 2,6 milhões para 2,3 milhões

Brahim, Odriozola e Lucas Vázquez: de 3,5 milhões para 3,1 milhões

Rodrygo, Nacho e Mariano: de 4 milhões para 3,6 milhões

Marco Asensio: de 4,4 milhões para 4 milhões

Militao, Mendy, Jovic e Carvajal: de 5 milhões para 4,5 milhões

Casemiro: de 5,3 milhões para 4,7 milhões

Varane: de 5,8 para 5,2 milhões

Isco: de 6,7 milhões para 6 milhões.

Vinicius: de 7 milhões para 6,3 milhões

Courtois: de 8 milhões para 7,2 milhões.

James Rodríguez: de 8,5 milhões para 7,6 milhões

Benzema: de 8,7 milhões para 7,8 milhões

Marcelo: de 9,5 milhões para 8,5 milhões

Modric: de 10,5 a 9,4 milhões.

Kroos: de 11,7 milhões para 10,5 milhões

Sergio Ramos: de 12 milhões para 10,8 milhões

Bale e Hazard: de 14,5 a 13 milhões.