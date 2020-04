Como ficará os salários de Neymar e Mbappé após crise sanitária

O coronavírus forçou todos os clubes do mundo a encontrar soluções. O PSG optará baixar os salários para lidar com as perdas.

Segundo o 'Le Parisien', os jogadores teriam dito "sim" aos cortes. As estrelas aceitariam um corte de 50% em seus ganhos.

O 'L'Équipe' publicou nesta sexta-feira os salários que permanecerão para Neymar e Mbappé quando esses cortes ocorrerem. Eles são os que mais recebem e, portanto, serão os grandes perdedores do elenco nesse sentido.

Neymar passaria de arrecadar 3.290.000 euros por mês para 1.462.000 euros. Uma redução mais do que substancial em seu salário.

Mbappé, enquanto isso, passaria de 1.800.000 euros para 914.000 euros por mês. Nem chegaria a um milhão.

Os jogadores farão todo o possível para superar essa crise da melhor maneira possível. E se eles puderem evitar que os trabalhadores mais humildes do clube sofram, melhor.