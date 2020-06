Como foi a contratação de CR7 pelo Real Madrid?

O Real Madrid precisou de um antídoto contra o Barça e Messi e o encontrou primeiro com Cristiano Ronaldo e depois com José Mourinho. Mijatovic, diretor esportivo do Real até dias antes da contratação do jogador português, explicou como essa assinatura foi negociada.

Ele garantiu que não foi nada simples, em uma conversa com a Associação Internacional de Mídia Esportiva na Espanha (ISMAS). "Quanto à decisão de contratar Cristiano, foi um trabalho complicado e difícil. Não devemos esquecer que ele era o campeão europeu e o Bola de Ouro no United", começou Mijatovic, falando em videoconferência.

"Não foi fácil negociar uma assinatura como essa. Começamos a conversar com o pessoal dele e as coisas acabaram bem, graças a Deus. Agora não posso revelar detalhes específicos, mas foi um ótimo trabalho, complicado, difícil", continuou ele.

Para ele, a atitude do português foi fundamental. "Acho que o desejo de Cristiano de ser jogador do Real Madrid foi decisivo. Além de ser a transferência mais alta da época, além de tudo o que o futebol implica, acho que o desejo, a ideia de Cristiano ir ao Real foi decisivo. Não havia como impedi-lo", afirmou.

"Não fiquei surpreso com sua trajetória e seu rendimento no Real Madrid, porque o desejo de ser jogador do Real Madrid era incrível. Não poderia haver nada além de ser um dos melhores, se não o melhor jogador que já teve na história do Real Madrid", insistiu o montenegrino, para terminar.