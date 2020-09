Como foi a estreia de James no Everton?

James já sorri como 'toffee'. E fez isso desde o começo, quando soube que começaria jogando apesar de ter sido contratado há apenas seis dias. E ele mais respondeu em alto e bom som à confiança de Carlo Ancelotti.

O colombiano, que havia sido titular no Real Madrid apenas duas vezes desde fevereiro, se mostrou ambicioso e confiante. Longe de se esconder, foi visto desde o início rodeando a área, embora tenha sido com o passar dos minutos que o 'cafetero' mostrou todo o seu talento.

Fez uma boa ligação com Richarlison, a quem ofereceu boas bolas que o brasileiro não soube transformar em gol. E ainda quase fez o gol duas vezes, com uma chance em cada metade.

Na primeira, achou espaço na frente da área para soltar uma bomba de esquerda que tirou tinta da trave. Pior foi no segundo tempo, quando furou um bom cruzamento desde a linha de fundo até o coração da área.

James foi substituído aos 92 'por Ancelotti, que colocou Davies para ganhar alguns segundos no relógio. E o 'cafetero' deixou uma boa imagem, que também festejou a sua estreia no Everton com uma vitória substancial contra um rival ao nível do Tottenham de Mourinho.

Não foi o melhor jogo para sua qualidade, que precisa de muita bola e mais controle, brilhar como em seu auge. Mas as sensações ideais, as mudanças precisas de jogo e a chegada à área são boas amostras para um aluno que mal largou a mochila na sua nova escola.