Como foi a festa pelas ruas de Porto?

A Avenida dos Aliados, o local habitual para celebrar as vitórias do Porto, foi o cenário principal das celebrações dos fãs na cidade do norte de Portugal, onde apenas algumas máscaras foram vistas.

Parte dos fãs decidiu andar de carro pela avenida para respeitar as regras da distância social.

Os torcedores também se concentraram nas imediações do Estádio do Dragão, onde o Porto derrotou o Sporting de Portugal por 2-0 e conquistou a 29ª Liga Portuguesa.

Durante a tarde, os torcedores já haviam acompanhado a partida da equipe do hotel e sua chegada ao estádio, onde centenas de pessoas se reuniram.

As celebrações espalharam-se por outras partes do país, como Lisboa, onde várias centenas de pessoas se reuniram na praça central de Marqués de Pombal, local onde o eterno rival, Benfica, costuma celebrar seus títulos.

O prefeito do Porto, Rui Moreira, pediu aos torcedores do clube que evitem a concentração de pessoas devido à pandemia do COVID-19: "A situação na região é mais ou menos controlada, mas não está neutralizada", afirmou.

Uma recomendação a que a Direção Geral de Saúde (DGS) de Portugal também enfatizou, um país que tem 47.426 infectados por coronavírus, 375 nas últimas 24 horas.