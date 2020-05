Assim foi a terceira semana de treinos do Real Madrid

O grupo comandado por Zinedine Zidane ganhou folga dupla no sábado e domingo após completou a terceira semana de treinos na Cidade Real Madrid após a quarentena.

Os jogadores se exercitaram sujeitos às estritas normas sanitárias do protocolo definido por LaLiga devido à pandemia de Covid-19. A grande novidade foi o início, desde terça-feira, do trabalho em dois grupos. Além disso, a equipa treinou na quinta-feira no Alfredo Di Stéfano, onde receberá os adversários na continuidade do Campeonato Espanhol.



Os jogadores deram continuidade à preparação combinando trabalho físico e com bola em treinos marcados pela intensidade. Nestas cinco sessões, o foco esteve em vários aspectos como a precisão no passe, a finalização, a táctica e o reforço muscular. Por outro lado, também disputaram jogos em campos de dimensões reduzidas.

Nesta sexta-feira, Fede Valverde, Mariano Díaz, Isco Alarcón e Nacho Fernández treinaram sozinhos por precaução. Luka Jovic segue em tratamento.

O jovem atacante brasileiro Reinier, por sua vez, vem sendo utilizado nas atividades do time principal.