Como foram os 14 gols de Suárez, artilheiro do Espanhol

O Atlético de Madrid derrotou o Cádiz neste domingo pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol com gols de Saúl, Koke e Luis Suárez, uruguaio que marcou duas vezes.

Protagonista da campanha do time de Simeone, que se isolou com 10 pontos de vantagem no topo da tabela, o atacante contratado junto ao Barcelona chegou a 14 gols na competição e assumiu a liderança da lista de goleadores.

Com a atuação deste fim de semana, Suárez superou En-Nesryi, atacante marroquino do Sevilla que soma 12 bolas na rede nesta edição. Messi, com onze, é o terceiro.

O próprio Atlético de Madrid divulgou um levantamento dos 14 gols do uruguaio para mostrar como ele mandou as bolas para a rede. O atacante fez cinco com o pé direito, quatro com o esquerdo, dois de cabeça, dois de pênalti e uma de falta direta.