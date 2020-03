BBB: Gabigol, fã de Babu, pode ajudá-lo em mais um paredão

Babu Santana, participante do BBB 20 está em mais um paredão, mas o ator tem uma torcida de peso fora da casa. Trata-se de Gabigol, artilheiro do Flamengo - time de Babu -, que vem fazendo campanha pela permanência do Brother.

Confinado desde janeiro, Babu não ficou sabendo sobre a permanência de Gabigol no Rubro-Negro e, em conversa com o amigo de confinamento, Felipe Prior, o ator se mostrou ansioso para saber se o craque havia renovado seu contrato: "E o Flamengo como está no Carioca? Gabigol ficou ou saiu?”.

Ao ficar sabendo, o atacante passou a torcer fortemente pelo Brother. Em homenagem a ele, comemorou o gol marcado contra o Botafogo com a "dancinha do Babu", imitando os movimentos que o ator faz durante as festas do reality.

Além disso, a cada paredão que o Babu disputa, Gabigol faz campanha por sua permanência. Da última vez, o atacante inclusive reuniu os colegas de time para assistir à disputa, que acabou com a permanência de Babu.

Nesta semana, disputando a preferência do público com a influencer Rafa Kalimann e o hipólogo Pyong Lee, o Brother está recebendo o apoio de Gabigol nas redes sociais.