Como Giroud passou de descartado a indiscutível? Ele mesmo responde!

Giroud se desesperou no início desta temporada com o Chelsea. O atacante francês não começou a jogar até fevereiro, quando tudo mudou para ele com Frank Lampard. Desde então, antes e depois do confinamento, ele quase não saiu dos onze iniciais.

Em uma entrevista ao L'Équipe, foi o próprio atacante quem analisou sua situação e tentou explicar como conseguiu mudar seu status no clube 'blue' em um curto período de tempo, graças à sua mudança com Lampard.

"Depois da janela de transferências no inverno, ele me garantiu que me daria uma chance e deu. Eu tive uma e a aceitei. Aguentei, decidido a ficar aqui. E após o confinamento, o treinador não mudou comigo. Ele continuou confiando em mim", decretou os franceses.

Giroud, que estava a um passo de deixar a entidade, agora é o atacante preferido de Lampard. Ele conquistou essa mudança de função na equipe dia após dia.

"Todas as manhãs eu ia ao escritório de Lampard antes de treinar para falar, para repetir meu desejo de sair porque não estava bem com essa situação. Ele disse que me entendia, mas que precisava de um substituto. Era muito estranho porque naquela época eu havia me tornado o número três - em termos de atacantes -. Tivemos boas trocas de palavras e aprendemos a nos conhecer melhor. Eu tinha que confiar nele, ele sabe que tenho esperança", disse o atacante.

Apesar de ter perdido grande parte da temporada, Giroud terminou com dez gols em 23 jogos, salvando seu ano e provando a Lampard que os dois estavam errados: seu lugar é o Chelsea. Ele ainda tem a final da FA Cup contra o Arsenal no próximo dia 01/08.