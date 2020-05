Como Icardi influenciará na chegada de Achraf ao PSG?

As calculadoras explodem em qualquer clube do mundo hoje, seja mais ou menos rico. O Paris Saint-Germain é um exemplo fiel disso. Nesta quinta-feira, 'Le Parisien' amanheceu com a cabala da entidade parisiense para fazer suas transferências. E a conclusão é que garantir a continuidade de Mauro Icardi implica desistir de Achraf Hakimi.

A conta é fácil. Leonardo, diretor de esportes, está determinado a apostar no atacante emprestado pela Inter de Milão. Isso significa pagar 70 milhões de euros antes de 31 de maio, conforme acordado na transferência no verão passado.

O PSG pode pagar esse valor, apesar da recessão no mercado? As fontes garantem que sim (embora não seja descartado um acordo com a Inter para pagá-lo posteriormente ou em parcelas), mesmo que seja para transferi-lo posteriormente, mas isso minimizaria a margem para entrar na disputa por outros jogadores.

O 'Le Parisien' coloca em 55 milhões a taxação que o PSG cogita sobre Achraf, de modo que ele estaria fora da corrida para o jogador do Real, apesar do grande desejo pelo craque.

Em seu lugar, uma vez que um lateral-direito anseia pela partida iminente de um Meunier que se recusa a renovar e quer se libertar, seria o número um de Mattia de Sciglio.