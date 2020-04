Como Jorge Jesus ajudou a marcar Messi

Em seu tempo de treinador em Portugal, o comandante do Flamengo teve pela frente um Barcelona de Lionel Messi na Champions League da temporada 2017-8.

Pelas redes sociais, Rodrigo Battaglia lembrou como foi ser o encarregado de marcar o argentino e destacou as instruções do treinador português.

“No primeiro treino da semana, ele me disse: ‘Batta (apelido em alusão a seu apelido), você vai marcar o baixinho’. Eu não podia dizer que não... ‘Em todo o campo, mister?’, respondi. E ele: ‘Sim, em todos os lados!’. Sinceramente, senti um pouco de vergonha. Seguir o melhor jogador do mundo para todo o lado... foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu", começou falando o jogador, que até hoje atua no time português.

"O mister até me mandou vídeos dele, eu disse que já via todos os jogos, mas ele insistiu. Vi os vídeos com o mister ao lado e graças a Deus correu bem. Perdemos de 1 a 0, com um gol contra, mas fizemos um grande jogo. E acabou por ter repercussões na minha carreira", acrescentou.

"Sou muito agradecido a Jorge Jesus. Tornou possível que eu esteja hoje no Sporting e me ensinou muitíssimas coisas. Nos jogos anteriores ao do Barcelona, pela Liga dos Campeões, me mandava sempre marcar individualmente um dos jogadores adversários. Por isso, com o Barça imaginava que pudesse fazer o mesmo", concluiu Rodrigo Battaglia.