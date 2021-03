Como Laporta conseguiu todo o dinheiro necessário?

Na edição deste domingo, o jornal 'La Vanguardia' revela como se deu a arrecadação de 124,6 milhões de euros que Joan Laporta teve de apresentar para serem investidos como presidente do Barcelona.

Até o último minuto, o novo presidente do Barça e o seu Conselho de Administração estiveram em cartório para apresentar o referido montante e assinar todos os documentos, na manhã anterior ao dia em que o esperado evento se realizou no Camp Nou.

Ao que parece, sempre de acordo com os meios de comunicação mencionados, a distribuição do dinheiro foi feita da seguinte forma: o Conselho de Administração colocou 90 milhões e Jaume Roures, 30 milhões. Além disso, os homens de Audax, José Elías (9,2) e Eduard Romeu (8,3) colaboram em 17,5 milhões. Um amigo de Laporta se tornou um doador decisivo, participando com 10 milhões de euros. Joan Laporta contribuiu com cinco milhões pedindo um empréstimo e os 124,5 milhões foram concluídos por Jaume Llauradó (1 milhão) e Antonio Escudero (1,3 milhão).

Além disso, acrescenta a fonte citada, estes números não foram os previstos desde o início por Laporta, uma vez que o presidente catalão teve que mudar os planos com o passar dos dias.

A ideia inicial era que seu Conselho colocasse 45 milhões e Audax, Elías e a empresa de Romeu, 75. Os outros dez milhões seriam pagos por Elías e Romeu a título pessoal. Mas o fato de Elias ter o controle de 65% da garantia o levou a pedir capacidade de decisão ao governo do Barça. E Laporta, sempre de acordo com 'La Vanguardia', recusou.

Portanto, houve uma mudança nos números novamente. Laporta conseguiu que o seu Conselho levantasse o montante a contribuir e para o seu já referido amigo, de identidade desconhecida, fazer uma transferência em dinheiro no último minuto de dez milhões de euros para poupar a garantia de quem já é o novo presidente do Barça.