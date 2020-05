Como Leroy Sané pode se encaixar no Bayern

Desde que surgiu como revelação no Schalke 04, Leroy Sané é alvo do Bayern de Munique, mas acabou sendo contratado pelo Manchester City, de Pep Guardiola, em 2016. Agora, o clube bávaro está novamente disposto a contratar o jovem alemão. E segundo o Sport Bild, o jogador já chegou a um acordo com o Bayern e deve retornar a sua terra natal.

Com isso, a única questão agora seria um acordo entre os dois clubes. Mas apesar de ser uma peça importante na equipe de Guardiola, o City vê com bons olhos a venda do alemão de 24 anos, que possui contrato com os ingleses até 2021 e pode acabar saindo de graça em breve.

Ainda mais com a crise causada pelo novo coronavírus, o clube não deve dificultar a saída de Sané. Inicialmente, o Bayern estava disposto a desembolsar cerca de 105 milhões de libras pelo jogador, mas a proposta deve diminuir em cerca de 50%.

Como Sané pode se encaixar no Bayern

Após muitas temporadas de sucesso da dupla Robben e Ribery, o Bayern vem procurando algum ponta para substituir os craques. No entanto, ainda não encontrou um substituto à altura.

No atual elenco, Kingsley Coman, Serge Gnabry e Ivan Perisic costumam se revezar na equipe titular. É verdade que o trio não está em má fase, mas também está longe de fazer os torcedores bávaros esquecerem Robben e Ribéry. Mas com Sané, a história pode ser diferente.

O alemão é extremamente habilidoso e pode jogar aberto pelos dois lados - pela esquerda, buscando a linha de fundo, ou pela direita, cortando para o meio -, o que facilitaria sua adaptação na equipe. Além disso, o jogador tem sua velocidade e seus bons cruzamentos como pontos fortes. E em um time que tem Robert Lewandowski na área, um dos centroavantes mais perigosos do mundo, essa combinação pode ser letal.

Após quase quatro temporadas jogando com Pep Guardiola, Sané também já está acostumado com um estilo de jogo que prima pela posse de bola, com muitas triangulações e trocas de passes, algo que também é visto no Bayern e facilitaria ainda mais sua adaptação.

O jovem de 24 anos também é constantemente convocado para a seleção da Alemanha e já jogou com boa parte dos jogadores do Bayern. Assim, seu entrosamento com Thomas Muller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry e companhia deve acontecer de modo muito mais rápido.

Por fim, Sané também é bom na bola parada e tem bons chutes de fora da área, algo importante para qualquer equipe do mundo. Assim, o jogador tem tudo para cair de maneira bem rápida na graça dos torcedores e se tornar um dos principais jogadores do clube.