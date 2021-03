Lewandowski, de herói a algoz do Dortmund na Bundesliga

Robert Lewandowski atuou quatro anos com a camisa do Borussia Dortmund e conquistou a torcida da Muralha Amarela com seus gols e protagonismo em campanhas memoráveis da equipe. No entanto, o polonês trocou os Aurinegros pelo Bayern de Munique em 2014 e desde então foi de herói a maior carrasco da história do clube na Bundesliga.

Entre 2010 e 2014, o atacante marcou mais de 100 gols com a equipe do Signal Iduna Park e formou um dos ataques mais temíveis da época com Marco Reus e Mario Götze. Graças a seus gols, o Dortmund venceu duas vezes a Bundesliga e chegou à final da Liga dos Campeões - perdendo a decisão justamente para o time bávaro.

A polêmica saída de graça para o maior rival chocou os fãs do Dortmund, mas o pior ainda estava por vir. Desde a temporada 2014/15, Lewandowski castiga o ex-clube como nenhum outro jogador na história fez na Bundesliga.

Foram 14 encontros entre Borussia Dortmund e Lewandowski com a camisa do Bayern e incríveis 20 gols do polonês - média de 1,42 gols/jogo. Nunca outro jogador havia anotado tantos gols contra os Aurinegros no Campeonato Alemão quanto o atual melhor do mundo.

Os números de Lewandowski contra o Borussia somando tomando todas as competições também é impressionante. Em 23 partidas no total, o artilheiro fez impressionantes 22 gols.

No último confronto, o camisa 9 dos bávaros fez nada menos do que um hat-trick para ajudar o Bayern a superar o Dortmund de virada por 4 a 2 na Allianz Arena, neste sábado (6). O outro gol dos manantes foi de Leon Goretzka, enquanto Erling Haaland anotou os dois do Borussia.