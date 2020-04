Como Modric foi de melhor do mundo a descartável no Real

Luka Modric é um nome que já está na história do futebol mundial e do Real Madrid, clube que defende desde 2012 e onde, dentre os principais títulos, conquistou quatro vezes a Champions League, além de uma liga espanhola e uma Copa do Rei. Mas é um dos tantos ícones recentes que vê cair o seu status como inquestionável na equipe merengue treinada por Zinedine Zidane.

Marcelo, Gareth Bale e até mesmo Toni Kroos começam a se ver em meio a disputas de posição com atletas mais jovens, sejam eles contratados ou que já vinham da base. Mas o caso do croata é mais emblemático por uma razão em especial: Modric foi o último jogador madridista a ser eleito o melhor futebolista do mundo.

Em 2018, ano em que ajudou o Real Madrid a ser campeão europeu antes de conduzir a Croácia até um surpreendente vice-campeonato na Copa do Mundo, Modric recebeu tanto a Bola de Ouro quanto o FIFA The Best – encerrando o período de uma década do duopólio estabelecido por Messi e Cristiano Ronaldo nas premiações individuais. Desde então, contudo, o camisa 10 do Bernabéu não conseguiu mais ser o mesmo.

Peso de ser protagonista

Ao mesmo tempo em que foi eleito melhor do mundo, Modric viu cair em seus ombros a responsabilidade de ser algo a mais no Real Madrid. Isso porque, no mesmo 2018 em que era colocado no trono do futebol mundial, o croata viu Cristiano Ronaldo deixar o futebol espanhol para assinar com a Juventus.

Se os Blancos precisavam de uma liderança técnica em campo, visando a temporada 2018-19, quem melhor do que o melhor do mundo? Mas o desempenho, tanto de Modric quanto do Madrid, não esteve à altura das sempre grandes expectativas que cercam o clube, ainda que o croata tivesse mantido sua média de ações bola – em um time que sofreu muito com a ausência de Cristiano Ronaldo.

Foi nesta temporada, 2019-20, temporariamente suspensa por causa da pandemia da Covid-19, que Modric vem tendo o seu pior momento vestido de branco. No total de 53 jogos disputados, o croata de 34 anos foi titular apenas em 36. Fez cinco gols - o seu maior número com a camisa merengue em uma temporada - e deu quatro assistências, mas como não faz o trabalho defensivo, tão valorizado por Zidane, viu a sombra do jovem Fede Valverde aumentar.

A expectativa por Odegaard

Hoje, Modric não é titular inquestionável. E amanhã, a indicação é que seja menos ainda. Emprestado à Real Sociedad, o jovem norueguês Martin Odegaard é um dos destaques do futebol espanhol. Em enquete feita pelo site do jornal Marca, da Espanha, 77% dos torcedores merengues preferem ver Odegaard, e não Modric, no time titular da próxima temporada.

O norueguês de 21 anos sonha em ter espaço no Madrid, mas só voltaria se tivesse a chance de ter os minutos de jogo que tanto deseja – caso contrário, seguirá emprestado à Real Sociedad. Os Blancos da capital também seguem atentos ao mercado, sonhando em trazer meio-campistas para o elenco.

Oficialmente, a ligação de Modric com o Real Madrid vai até o meio de 2021, mas hoje não há quem garanta a sua continuidade. Afinal de contas, por ainda ter mercado em outras praças, o camisa 10 dificilmente veria o Real Madrid mover céus e terras para lhe manter.

Hoje, o melhor do mundo de 2018 é descartável no Bernabéu.