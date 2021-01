Neymar e Rodrygo vibram com a classificação do Santos

A classificação do Santos para a grande final da Libertadores da América contra o Palmeiras repercutiu na Europa. Pelo menos entre os dois ex-jogadores do Santos, Neymar e Rodrygo. A dupla revelada pelo time da Vila Belmiro foi às redes sociais e repercutiu o importante jogo dessa quarta-feira (13).

Rodrygo ainda não se pronunciou após a classificação do Peixe, mas no começo da tarde postou uma foto tocando banjo com a camisa santista e uma referência ao jogo que aconteceria mais tarde.

Já Neymar foi mais enfático. Ele começou o dia com um desenho ao lado de Marinho e depois de conquistar o título da Supercopa da França com o PSG, o brasuca estava provocador e postou uma ironia na direção de Álvaro, zagueiro do Marselha que o abusou racialmente. Pouco tempo depois, ele foi às redes para comemorar a classificação santista.

Ele classificou a quarta-feira como um dia perfeito pois contou com PSG campeão e o Santos na finalíssima da Liberta. Em outro vídeo na sequência, ele aparece provocando o companheiro de time, Leandro Paredes, que jogou no Boca Juniors.

Dessa forma, além dos milhões de santistas pelo mundo, o Peixe da Vila deve contar com a torcida de pelo menos duas estrelas brasileiras do futebol europeu no jogo contra o Palmeiras, no Maracanã, em 30 de janeiro .