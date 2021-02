Como Neymar pode ajudar Messi a trocar o Barça pelo PSG?

Ao invés da preocupação sobre o que Lionel Messi poderá fazer como adversário, no duelo das oitavas de final da Champions League, o PSG tem sido notícia constante por demonstrações cada vez mais explícitas do sonho em contar com o craque argentino, como aliado, em um futuro muito próximo. Na capa de sua mais nova edição, a revista France Football, por exemplo, fez uma montagem do ídolo do Barcelona com a camisa do clube parisiense e tratou Messi como “a carta secreta” do Paris Saint-Germain.

A matéria destaca, dentre outras coisas, a participação de Neymar na tentativa de atrair o antigo companheiro de Barcelona a fazer o mesmo caminho que ele próprio, em 2017, trilhou, deixando o Camp Nou rumo ao Parque dos Príncipes. O brasileiro, que protagonizou a negociação mais cara da história do futebol naquela ocasião, nunca escondeu o desejo de reeditar com Messi a parceria que rendeu ao Barcelona os seus últimos grandes momentos de glória fora do território espanhol.

Pois se grande parte da torcida do Barcelona até hoje não perdoou Neymar por sua saída, o mesmo não aconteceu dentro do vestiário do clube. Mesmo longe, o brasileiro sempre manteve o bom relacionamento com seus ex-companheiros na Catalunha e Messi não foi exceção – inclusive em demonstrações públicas, com postagens nas redes sociais.

Reencontro muito aguardado

O sonho de reeditar a parceria com Messi nunca pareceu deixar de permear a imaginação do craque brasileiro, e o mesmo valia na via contrária. Após dois anos na França, marcados mais por lesões e polêmicas, Neymar foi a público manifestar seu desejo de sair do PSG para voltar ao Barça. Do outro lado, Lionel Messi era um dos maiores entusiastas do movimento e fez questão de preparar, o melhor possível, o terreno para o retorno do ex-santista. Mas ambos ficaram apenas na vontade naquele 2019, e uma grande maré de eventos acabou mudando completamente a forma como o reencontro entre Messi e Neymar seria imaginado.

Papéis trocados entre Barcelona e PSG

Enquanto Neymar começava a reconstruir a sua relação com o PSG, fazendo uma de suas melhores temporadas e conduzindo os franceses a um vice-campeonato na Champions League, a mesma campanha 2019-20 marcou o primeiro grande ponto de ruptura de Messi com o seu tão amado Barcelona. Depois de mais um ano marcado por eliminação vexatória no certame europeu, com derrota por 8 a 2 frente ao Bayern de Munique, surgiu a notícia de que Lionel havia se cansado. Estaria, para a surpresa de todos, decidido a deixar o único clube por ele defendido – e só não o fez imediatamente para evitar uma longa novela judicial . Neymar, do outro lado, havia se reapaixonado pelo Paris e o desejo de um retorno ao Camp Nou foi se esvaziando.

A promessa de Neymar

O marco definitivo de que a dupla poderia se reencontrar no PSG, e não pelo Barça , foi uma entrevista dada por Neymar em dezembro de 2020, após vitória sobre o Manchester United, pela Champions League.

“O que mais quero é voltar a jogar com Messi, para desfrutar com ele outra vez. É certo que no próximo ano temos que fazer isso", declarou Neymar para a ESPN. Segundo informações da época, divulgadas pelos tradicionais L'Equipe e Le Parisien, naquele momento o brasileiro, ciente do desejo do amigo em deixar o Barcelona, já vinha fazendo um lobby particular para atraí-lo aos caminhos de Paris.

Messi vai jogar no PSG?

O destino de Lionel Messi ainda é uma incógnita, mas dentro do Barcelona sua permanência é tratada, cada vez mais, como algo difícil. Apesar da ausência nos custos de transferência em uma eventual saída, os valores em salário exigidos pelo argentino não são fáceis de se arcar, especialmente no contexto da crise econômica motivada pela pandemia de Covid. É por isso que Manchester City e PSG são provavelmente os únicos candidatos possíveis para o craque.

No PSG, o tema Messi já virou rotina e o meio-campista Angel Di María, companheiro do camisa 10 na seleção argentina, não escondeu o otimismo ao comentar a possibilidade de atuar ao lado do craque na próxima temporada . A matéria da France Football, já imaginando Lionel com as cores parisienses, só aumenta esta perspectiva. Na França, Messi poderia encontrar tudo o que deseja no momento: um clube realmente competitivo para conquistar o título da Champions League, longe do burburinho político que cerca o Camp Nou e com recursos quase infinitos em dinheiro. E com um companheiro de ataque como Neymar, cuja presença é um dos grandes atrativos para o rosarino.

Enquanto o PSG sonha em ter Messi, no entanto, o Barcelona espera tirar o máximo destes que podem ser os seus últimos momentos contando com o maior craque de sua história. Se o jogo válido pelas oitavas de final da Champions League, marcado para este próximo 16 de fevereiro, marca o reencontro de Neymar com sua ex-equipe, também pode simbolizar o encontro de Messi com seu futuro clube.