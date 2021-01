Gabriel Menino “adulto” desestabilizou o River e comandou o Palmeiras

O Palmeiras tem um Gabriel que é Menino, mas apenas no nome. Dentro de campo, foi adulto, jogou como gente grande para ser a surpresa de Abel Ferreira durante o massacre Alviverde pela semifinal da Libertadores. Em plena Argentina, o jovem de 20 anos foi o melhor jogador da partida, desestabilizou o River Plate de Marcelo Gallardo e comandou a vitória por 3 a 0, que praticamente coloca os paulistas na final do principal torneio da América do Sul.

Volante de origem, Gabriel Menino foi escalado aberto pela direita, mesmo com Marcos Rocha em campo, ao contrário do que muitos esperavam. Com a bola, teve liberdade para atacar e armar as jogadas do Palmeiras, sem ela, jogou como lateral defensivo, praticamente formando uma linha de cinco defensores ao lado de Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Empereur e Viña. E foi aí que Abel Ferreira deu um nó tático em Marcelo Gallardo.

Usando e abusando das descidas de Menino pela direita, o Alviverde mostrou que seria um visitante indigesto desde o início da partida - apesar de a primeira grande chance de gol ter saído com o River Plate, em chute de Carrascal que parou em Weverton.

Mesmo assim, o Palmeiras aos poucos foi ficando confortável dentro de campo e atraiu seu rival para a armadilha, apostando em um estilo de jogo reativo para ter mais espaço para os contra-ataques. Até que aos 27 minutos da primeira etapa, em jogada pela direita, com Gabriel Menino, a bola sobrou para Roni abrir o placar.

Ao final da primeira etapa, mais da metade das descidas dos paulistas haviam sido pela direita, quase sempre com Menino, mas sua importância não foi só com a bola nos pés. Sabendo da força do River nas jogadas laterais, o jovem de 20 anos ficou com a missão de marcar Matías Suárez, e não deixou o argentino jogar, principalmente na segunda etapa, quando o placar estava em 2 a 0 e o atual vice-campeão da Libertadores se lançava ao ataque.

E quando a partida foi caminhando para a reta final, geralmente os momentos mais tensos para os jogadores, Menino se mostrou ainda mais “adulto”. Esbanjando calma e categoria, sempre pelo lado direito, o camisa 25 foi seguro na defesa, consciente na criação das jogadas e desestabilizou os argentinos, com a bola nos pés.

Após dominar uma bola ao melhor estilo Neymar, passando o pé direito por trás da perna esquerda, ele irritou de vez os hermanos. Até que aos 59 minutos, Carrascal apelou e fez falta dura na joia do Palmeiras, levando o cartão vermelho. Então, na cobrança da falta, em jogada ensaiada, Viña cabeceou a bola para o gol, dando números finais à partida.

Menino jogou como adulto, mas mais do que isso, jogou como lateral direito. Mesmo começando sua trajetória no clube como volante, ele foi testado por Vanderlei Luxemburgo na posição e se deu bem. Tão bem que foi convocado para a seleção brasileira para o lugar de Daniel Alves. Na época, Tite foi bastante criticado por convocar um “meia” para jogar na lateral. Depois da partida contra o River, será difícil falar mais qualquer coisa.