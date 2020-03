Corinthians joga com gritos de torcida...sem torcida!

O Corinthians enfrentou o Ituano neste domingo na Arena com portões fechados, mas mesmo assim contou com incentivo da torcida ao longo dos 90 minutos.

Isso foi possível graças a uma criativa ideia do clube, que colocou no alto-falante do estádio gritos e músicas cantadas pela Fiel.

O jogo em Itaquera foi disputado sem torcida como medida de prevenção à pandemia do coronavírus. Nesta segunda-feira, federação e representantes dos clubes do Campeonato Paulista vão discutir a continuidade ou não do torneio.

Nas redes sociais, a maneira que o Corinthians encontrou de ter o apoio dos torcedores foi elogiada.