Como o COVID-19 afeta a Bola de Ouro?

Leo Messi foi consagrado com sua sexta Bola de Ouro. O argentino volta para defender o prêmio que o coloca como o melhor jogador do mundo. E com o COVID-19, as chances de consegui-lo são reduzidas.

Os meses de janeiro e fevereiro se tornam vitais para a corrida pela Bola de Ouro 2020. Cristiano Ronaldo, nesse período, estava no seu melhor na Juventus antes da paralisação.

As performances nos primeiros meses de 2020 serão levadas em conta mais do que nunca. A isso será adicionado o que os principais candidatos fazem para suceder Leo Messi na segunda parte do ano.

O fato de não haver competições internacionais de seleções, após o adiamento da Eurocopa e da Copa América para 2021, torna ainda mais importante a partida com os clubes.

Com o intervalo, estrelas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Neymar, entre outros, aguardam em casa a oportunidade de voltar ao campo de jogo e demonstrar por que merecem ganhar a Bola de Ouro de 2020.

Cristiano Ronaldo, nos dois primeiros meses do ano, conseguiu marcar 13 gols com a camisa da Juventus em apenas onze jogos, aos quais se somam duas assistências.

Por sua parte, Leo Messi distribuiu mais a bola e deu sete assistências aos companheiros de equipe. Apesar de sua parada no número de gols, o pôquer contra o Eibar o elevou para nove gols.